AFAD tarafından paylaşılmakta olan verilere göre bugün saat 07:35'de Aydınlar/Siirt merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise kayıtlara 5.7 km km olarak geçti. Siirt deprem bölgesi mi? Siirt'ten fay hattı geçiyor mu, fay hattı var mı?

Özellikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok vatandaş tarafından Siirt deprem bölgesi mi? Merak ediliyor. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle birçok fay hattı, farklı şehir merkezlerinden geçmekte. Peki, Siirt deprem bölgesi mi? Siirt'ten fay hattı geçiyor mu, fay hattı var mı?

SİİRT DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Siirt ili ve ilçeleri uzak alan depremlerin etkisi altındadır. Özellikle depremsellik riski yüksek olan Van ve Bitlis İllerinin depremselliği Siirt ilini yakından etkileyecektir. Ayrıca Siirt, 1. Derece Riskli Bölgeler arasında da yer almaktadır. İşte 1. Derece Riskli Bölgeler;

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.