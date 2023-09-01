Siirt'de deprem mi oldu? SON DAKİKA: Siirt'de az önce, bugün deprem oldu mu?

Siirt'de deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Siirt'de deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Siirt'de deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Siirt'de az önce deprem oldu mu?

Siirt deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Siirt deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Siirt'de deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Siirt'de az önce deprem oldu mu?

SİİRT'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından paylaşılmakta olan verilere göre bugün saat 07:35'de Aydınlar/Siirt merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise kayıtlara 5.7 km km olarak geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.