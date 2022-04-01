Siirt Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Belediyesi hangi partiden?

Siirt Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Siirt BelediyeBaşkanı Osman Hacıbektaşoğlu gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Siirt Belediye kimdir? Siirt Belediye Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu hangi partili?

SİİRT BELEDİYE BAŞKANI OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR

21/04/1968 tarihinde Trabzon İli Of İlçesinde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise tahsilini Of İlçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1993 yılında açılan Kaymakamlık sınavında başarılı olarak, 10 Mayıs 1994 tarihinde Trabzon Kaymakam Adayı olarak memuriyete başlamıştır. 1997 yılında Kaymakamlık stajını üstün başarı ile tamamlamıştır. Kaymakamlık stajı programı dâhilinde 1996 yılında 6 ay süre ile Aksaray Ortaköy Kaymakam vekilliği görevini yapmıştır. Daha sonra sırası ile Amasya Hamamözü Kaymakamlığı (1997-1999), Siirt Baykan Kaymakamlığı (1999-2001), Kars Valiliği Vali Yardımcılığı (2001-2003), Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı (2003-2006), Bitlis Tatvan Kaymakamlığı (2006-2008) ve Burdur Bucak Kaymakamlığı (2008-2013) görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır. 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

21.06.2017 tarih ve 2017/260 sayılı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Osman HACIBEKTAŞOĞLU, İngilizce bilmektedir.

Valimiz Sayın Osman HACIBEKTAŞOĞLU 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 2020/274 sayılı kararnamesi ile Siirt Valiliğine atanmıştır.

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