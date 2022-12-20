Şıhıl Mahşi tarifi! Masterchef Şıhıl Mahşi nedir, nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi için gerekli malzemeler! Şıhıl Mahşi hangi yöreye ait bir yemek?
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Masterchef 20 Aralık yarışmasında şefler tarafından Şıhıl Mahşi yapılması istendi. Peki Masterchef Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi için gerekli malzemeler nelerdir? Şıhıl Mahşi yemek tarifi! Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi hangi yöreye aittir? Şıhıl Mahşi yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şıhıl Mahşi tarifi oldu. Peki en güzel Şıhıl Mahşi yemek tarifi nasıldır? Şıhıl Mahşi yemeği nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi için gerekli malzemeler nelerdir? Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi için gerekenler neler?
- 18 adet çok küçük kabak
- 200g kıyma
- 1 bardak kabuksuz nohut
- 1 iri soğan
- Sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Sarımsak
Kabaklar tepe ve dip kısımları kesilerek farklı bir bıçak ile hafif soyulur ve içi oyulur. Kızgın yağda hafifçe kızartılır. Çok ince doğranmış soğan ve kıyma yağda kavrulur. İçine önceden haşlanan ve kabuğu çıkarılan nohut, tuz ve karabiber eklenir. Hazırlanan harç, içi oyu-lan kabaklara doldurulur. Bir tepsiye dizilerek hazırlanan salçalı su üzerine dökülür. Pişme süresi kadar fırında kaldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis yapılır.
Şıhıl Mahşi genel olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine ait bir yemektir.