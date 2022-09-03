Geçtiğimiz yıllarda oldukça popülerleşen ve yer yer belgesellere konu olan SİHA'lar birçok vatandaş tarafından odak noktası haline geldi. İnsanlar tarafından merak edip, araştırılan SİHA ne anlama geliyor? Ve SİHA nedir? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, SİHA nedir? SİHA ne demek? SİHA açılımı ne anlama geliyor?

Son yıllarda yer aldığı belgeseller ve yaptığı görevler ile birçok farklı medya platformuna konu olan Siha'lar günümüzde oldukça merak ediliyor. İnsanların oldukça fazla ilgi duyduğu Siha'lar geleceğin adımları olarak görülüyor. Birçok farklı etkinlikte insanlara tanıtılan ve yer yer gösteri uçuşları dahi düzenlemekte olan Siha'lar Türkiye için hizmet veriyor. Peki, SİHA nedir? SİHA ne demek? SİHA açılımı ne anlama geliyor?

SİHA NEDİR?

SİHA kelimesinin açılımı, Silahlı İnsansın Hava Aracı'nın kısaltmasıdır. Son zamanlarda medya gündemi konu olması sebebiyle insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ülkemizde artan SİHA üretim sayısı da gözlerden kaçmıyor. Türkiye'de üretimi gerçekleştirilmiş olan farklı versiyonlarda SİHA bulunmaktadır.

SİHA NE DEMEK?

Silahlı İnsansın Hava Aracı anlamına gelen SİHA adı, birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Savaş ve Milli güvenlik için önemli bir detay olan SİHA'lar gelişen teknoloji ile birlikte her gün daha da gelişim göstermektedir. Son yıllarda ülkemizde yapılan İHA (İnsansız Hava Araçları) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Araçları) sayıları giderek artmaktadır.

SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

SİHA'lar modellerine göre farklı özellikler taşıyabilmektedir. 24 saatin üzerinde görev yapmayı başaran SİHA'lar mevcuttur. Bunların yanı sıra 160 km haberleşme menziline sahip olduğu ve 1350 kg taşıma kapasitesi olduğu da biliniyor.