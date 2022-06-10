SİHA Kızılelma özellikleri nelerdir? Baykar Bayraktar Kızılelma (MİUS) performans ve teknik özellikleri nelerdir? Üretimi yapıldı mı? - Haberler

Bayraktar Kızılelma çıktı mı, üretildi mi? Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, üretim çalışmaları devam eden yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, paylaşımına "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı" notunu düştü. Kızılelma özellikleri nelerdir? Baykar Bayraktar Kızılelma (MİUS) performans ve teknik özellikleri nelerdir? Üretimi yapıldı mı?

BAYRAKTAR KIZILELMA NEDİR?

Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır.

KIZILELMA (MİUS) ÇIKTI MI, ÜRETİLDİ Mİ?

Türkiye, yerli İHA ve SİHA üretimindeki atılımına hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin savunma gücünü artıracak muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma (MİUS) için Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım geldi.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin fotoğraflarına yer vererek şunları kaydetti: "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu."

BAYRAKTAR KIZILELMA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Temel Uçuş Performans Kriterleri:

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Gelişmiş Özellikler:

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Performans:

Azami hız: 0,6+ Mach (735 kilometre/saat (457 mph))

Muharebe yarıçapı: 500 deniz mili (930 km)

Servis tavanı: 35.000 fit (11.000 m)

Havada kalış süresi: 5 saat

G Limiti: Bilinmiyor

Teknik Özellikler

Mürettebat: 0

Uzunluk: 13 metre (43 ft) (tahmini)

Yükseklik: 3,5 metre (11 ft) (tahmini)

Kanat açıklığı: 11 metre (36 ft) (tahmini)

Kanat alanı: Bilinmiyor

Azami kalkış ağırlığı: 6.000 kilogram (13.000 lb)

Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kilogram (3.300 lb)

Güç kaynağı: 1 × Ivchenko-Progress AI-25TLT, artyakıcısız turbofan motor

Artyakıcı olmadan itki gücü: 1 × 16,86 kilonewton (3.790 lbf)

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