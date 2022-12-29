Sigorta prim teşviki nedir? Sigorta prim teşvikinden kimler yararlanır?

EYT düzenlemesinin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Sigorta Prim Teşviki 'nin getirileceğini duyurdu. Milyonların yıllardır beklediği emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'de şartları belli oldu. Peki, Sosyal Güvenlik destek pirim teşviki nedir? Sosyal Güvenlik destek pirim oranı ne kadar? Sosyal sigorta pirim teşvikinden kimler yaralanabilir? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasından sonra birçok vatandaş sosyal sigorta prim teşvikini araştırmaya başladı. Bu sigorta maliyetleri için işverenler, destek adı altında indirim ve teşvik alıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, istihdamın arttırılması için işverenlere çeşitli yollardan desteklerde bulunuyor. Peki, Sosyal Güvenlik destek pirim teşviki nedir? Sosyal Güvenlik destek pirim oranı ne kadar? Sosyal sigorta pirim teşvikinden kimler yaralanabilir? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM TEŞVİKİ NEDİR?

Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANI NE KADAR?

2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olan kişilerin Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra aylık bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 (a) kapsamında hizmet akdi ile çalışanların prime esas kazançları üzerinden kesilen %32 oranındaki sosyal güvenlik destek primini ödemekle işverenler yükümlüdür. Hizmet akdi ile çalışan sigortalıların yaşlılık aylığından destek primi kesilmesi mümkün değildir.

SOSYAL SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Tüm işverenler, sosyal sigorta teşvik priminden yararlanabilir. Ancak işyerinde çalışan sayısının arttırılması bu priminden yararlanmak için büyük önem taşıyor. Çalışan ve işveren için teşvik priminden yararlanma şartları ise birbirinden farklıdır.

Sosyal sigorta teşvik priminde işveren için aranan şartlar ise şunlar;

İşverenin bünyesinde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi ya da sigortalı çalışanlarını aktif olarak çalıştırmaması,

Sigorta primlerin, idari para cezaların yasal süreler içerisinde ödenmiş olması veya gecikme zammı borçlarının olmaması,

Çeşitli hizmet belgelerin ilgili süreler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmiş olması.

Sosyal sigorta teşvik priminde çalışanlar için arananlar şartlar ise şunlar;

İŞKUR'da işsiz olarak geçmeleri,

Sigortalı çalışanların işe başladıkları tarihten önceki üç ayda 10 günden çok 4A/ 4B veya 4/C kapsamında sigortalı olarak bulunmamaları.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye'de emekli olabilmek için üç şart bulunuyor. Prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak… Yapılan düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinde faydalanacak. Düzenlemenin 2023 yılının başında TBMM'ye sunulması ve ardından yasalaşması bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olacağı tahmin ediliyor.