Diş macunu markaları arasında birçok kişi tarafından tercih edilen ve bilinmekte olan Signal hangi ülkenin merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Signal hangi ülkenin? Signal hangi ülkede üretiliyor, sahibi kim?

Signal hangi ülkenin? Signal hangi ülkede üretiliyor, sahibi kim?

Signal hangi ülkenin? Sorusu, Signal markası hakkındaki detayları merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılmakta. 1961 tarihinde lansmanı ile birlikte satışa çıkan Signal markasının ürünleri, günümüzde birçok farklı markette yer almaktadır. Peki, Signal hangi ülkenin? Signal hangi ülkede üretiliyor, sahibi kim?

SİGNAL HANGİ ÜLKENİN?

Signa, Birleşik Krallıklara ait bir markadır. Signal diş macunu Birleşik Krallıklarda üretilmektedir ve dünyanın birçok farklı ülkesinde satışa sunulmaktadır. Signal diş macunu markası, Unilever tarafından 1961 tarihinde dünyaya duyurulmuş, Unilever tarafından geliştirilmiştir. Signal makası; 1977 senesinde florürlü olan diş macunu, 1986 senesinde anti-tartar formüllü ve 1999 senesinde antibakteriyel çeşitlerini tanıtmıştır.Asya ve Latin Amerika'da Signal-in yerine Pepsodent'in satışı yapılıyor, Brazilya'da Closeup, İtalya ve Avusturya'da Mentadent, Çin'de Zhong Hua, Yunanistan'da Aim ismi ile satılıyor.