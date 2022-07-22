Sigma Olomouc nerenin takımı? Sivasspor hazırlık maçında Çek temsilcisi Sigma Olomouc ile bugün karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlar Sigma Olomouc nerenin takımı? Sigma Olomouc hangi ülkenin takımı? merak etti. İşte detaylar...

SİGMA OLOMOUC NERENİN TAKIMI?

SK Sigma Olomouc, Olomouc merkezli Çek futbol kulübü. 1919'da kurulan bu kulüp, iç saha maçlarını 12.541 kişi kapasiteli Andruv Stadyumu'nda oynamaktadır.

SİVASSPOR - SİGMA OLOMOUC MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Sigma Olomouc maçının yayın bilgisi bulunmamaktadır.

SİVASSPOR - SİGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor - Sigma Olomouc maçı 22.07.2022 Cuma günü oynanacaktır.

SİVASSPOR - SİGMA OLOMOUC MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Sigma Olomouc maçı saat 19.00'da başlayacaktır.