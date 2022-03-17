Sigma kuralları nedir? Sigma ne demek? Sigma kuralları nelerdir? Sigma kuralları ne demek?

Sigma kuralları nelerdir? sorusu TikTok, Reddit, İnstagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üreticilerinin seriler halinde yaptığı paylaşımlar sonrası merak konusu haline geldi. Bu haberimizde, hayattan olaylar hakkında tavsiyeler veren "Sigma Kuralları" hakkında merak edilenleri yanıtlayacağız. Peki, Sigma kuralları nedir? Sigma kuralları nelerdir? Sigma ne demek? Detaylar haberimizde...

SİGMA KURALLARI NEDİR?

Koyduğunuz kurallar sizin için değil, başkaları için geçerlidir.

Kuralları öğrenin ama arada sırada onları çiğneyin.

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar.

Özlü konuşmanın yolu, yersiz sözleri bırakmaktır.

Satın alırken kulaklarını değil, gözlerini kullan.

Başkalarının dediklerini umursamayın. Yalnızca kendi istediklerinizi yapın.

Zayıf biri olsan bile bunu kendi çıkarına kullanmayı bil.

Komşunu sev ama aradaki duvarı kaldırma.

Kupa sadece boş bir kasedir.

Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.

Ödül ver, sustur

Düşmanından asla gözlerini ayırma.

Pazarlık yeteneklerini geliştir.

Hissetmediğiniz duygunun sahte tepkisini vermeyin.

Herkese karşı dürüst olmayın.

Bulunduğun ortamda rütbeni belli et.

Vaktini boşa harcayandan uzak dur.

Büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır.

Sizi sizden başka kimse ilgilendirmez.

Dürüst ol.

Seviyenden düşük insanları dinleme, vakit kaybıdır.

Asla kimseye tam olarak güvenme.

Irkçı ve ön yargılı insanlardan uzak dur.

Açık konuş.

Sessizliğin bazen en iyi cevap olduğunu hatırlayın.

Her zaman dürüst olma.

Statünüz kişiliğinizden ağır olmasın.

Durum ne kadar kötü olursa olsun sakinliğini koru, geleceğini düşün.

Sahte tepkiler göstermeyin.

Satır aralarını okuyun.

Yavaş konuşun, hızlı düşünün.

Kendi hayatını kendin kur.

Negatif enerji veren betalara icraatlerinle cevap ver

Her zaman dünyayı koru, maliyeti ne olursa olsun.

Adını herkesle paylaşma.

Şüphede kalma, ikinci bir adım daha at!

Denizi öv ama kıyıda dur.

Onları kendi yöntemlerinle yen.

Bir işi yapmadan sonunu mutlaka düşün.

Her söyleneni yapma.

Asla kendi yolundan sapma.

Karakterinizin kaderiniz olduğunu asla unutmayın.

Dalın ucuna gitmekten korkma. Meyve oradadır.

İhanetlerden sonra iyi ders çıkar.

Görevini yap.

Her şeye hazırlıklı ol.

Asla başkalarının hayalleriyle dalga geçme.

Özellikle başta TikTok, Reddit, İnstagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üreticileri tarafından sıkça karşımıza çıkan sigma kuralları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Haberimize ilerleyen günlerde yeni sigma kuralları eklenerek güncelleme yapılacaktır.

sigma kuralları nelerdir

SİGMA NE DEMEK?

Sigma, sosyal medyadaki tabiri ile alfanın bir tık üstü anlamına gelmektedir.

SİGMA NEDİR?

Sigma, Yunan alfabesinin on sekizinci harfidir. Fenike alfabesi'nin shin Shin harfinden gelmektedir. Diğer harflerden farklı olarak kelimenin sonunda, başındaki ve ortasındaki hâlinden daha farklı yazılır.

Sigma matematikte genellikle uzun ardışık sayıların toplamını ifade etmek için kullanılan bir kısaltmadır. Sigma bazen fizikte de kullanılmaktadır. Fizikte ve matematikte anlamı toplam demektir.

ALFA NE DEMEK?

Alfa, Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türkçe'deki/a/ sesine karşılık gelmektedir. Alfa, Fenike Alfabesi'nin ilk harfi, Alef'ten türetilmiştir. Türkçe alfabe kelimesi de Yunanca'nın ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan gelir.

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