Sigara kokusu orucu bozar mı ve sigara solumak orucu bozar mı soruları gündeme geliyor. Oruç tutarken hangi durumlar orucu bozar vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara kokusu orucu bozar mı? Sigara solumak orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Hangi durumlarda oruç kaza edilir? Detaylar haberimizdedir…

SİGARA KOKUSU ORUCU BOZAR MI?

Sigara kokusu orucu bozar mı bozmaz mı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sigara kokusu orucu bozmaz ve kaza gerektirmez. Bununla birlikte hiçbir yemek kokusu veya sigara kokusu orucu bozmaz.

SİGARA SOLUMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken bilerek sigara içmek orucu bozar ve kaza gerektirmektedir. Sigara dumanına maruz kalınması durumunda oruç bozulmadığından dolayı kaza edilmesine gerek kalmamaktadır.

YEMEK VE SİGARA KOKUSU ORUCU BOZAR MI?

Yemek ve sigara kokusu orucu bozar mı merak ediliyor. Yemek ve sigara kokusu ile ilgili açıklama yapan Nihat Hatipoğlu'nun şöyle dedi:

"Yemek kokusu orucu bozsaydı biz yanmıştık. Bakın evli bir kadının kocası diyelim ki çok geçimsiz birisi. 'Niye bu yemeğin tuzu yok' diye hanımına bela olur. İslam fıkıhçıları diyorlar ki; kadın çorbasını pişirdiğinde eğer tuzlu ya da fazla yağlı olduğunda kocası başına sıkıntı oluşturacaksa oruçlu kadın çorbadan bir kaşık damağına alır ve tuzunu ölçebilir. Yani hiçbir yemek kokusu ve sigara kokusu orucu bozmaz." ifadelerine yer verdi.

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