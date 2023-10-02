Sigara içmemin dinen hükmü, çok tartışılan ve merak uyandıran bir konudur. Sigara içmek hakkında sıkça sorular soruluyor ve dini hükmünü ne olduğu araştırılıyor. Peki sigara caiz mi? Diyanete göre sigara içmek haram mı? Sigara haram mı?

Sigara içmenin haram olup olmadığı hem halk arasında hem de politikacılar arasında sıkça dillendirilen bir konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Sigara haram mı? Sigara caiz mi? Diyanete göre sigara içmek haram mı?

SİGARA HARAM MI?

Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez. Bazı alimler; sigaranın "tahrimen/harama yakın mekruh" olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.