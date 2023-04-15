Sigara dumanı orucu bozar mı? Diyanet açıklaması - Yüze sigara dumanı geldiğinde oruç bozulur mu?

Sigara dumanı orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayında merak edilen konular arasında yer alıyor. Oruçluyken sigara dumanı gelince kaza orucu tutmak gerekir mi? Orucu bozan durumlar arasında sigara dumanının yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler, için bilgiler veren Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili detayları paylaştı. Peki, Sigara dumanı orucu bozar mı? Yüze sigara dumanı geldiğinde oruç bozulur mu? İşte, konu hakkında Diyanet'ten gelen açıklamalar...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi oruç tutmaya başladı. Oruç tutanlar orucu bozan durumlar arasında sigara dumanının olup olmadığını merak ediyor. Sigara dumanı orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki, Sigara dumanı orucu bozar mı? Yüze sigara dumanı geldiğinde oruç bozulur mu?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan şeyler nelerdir? Sorusuna :

(Diyanet Cevabı)

" Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer." şeklinde cevap vermiştir.

Oruç tutan bir kişiye, yanında sigara içen birinin sigara dumanı gelirse orucu bozulur mu? diye akıllarda soru işareti oluşmakta ya da yolda yanınızdan sigara içen birinin geçmesi halinde bu kişinin dumanının oruçluyken size gelmesi durumunda tutulan orucun bozulup bozulmayacağı hususu merak edilmektedir. Oruçlu bir kimsenin, bu örneklerde olduğu üzere sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmamak gerekmektedir.

Kaza Gerekir mi?

Oruçlu iken bilerek sigara içmek orucu bozmakta ve kaza gerektirmektedir. Sigara dumanına maruz kalınması durumunda ise oruç bozulmadığından kaza edilmesine gerek kalmamaktadır.

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367).