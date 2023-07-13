Sığ zıt anlamlısı, Türkçede sık kullanılmakta olan bir kelime olması nedeniyle merak edilmekte olan konular arasında bulunuyor ve internet üzerinde Sığ zıt anlamlısı nedir? şeklinde araştırılıyor. Bu haberimizde Sığ zıt anlamlısı nedir? sorusunu yanıtladık ve Sığ zıt anlamlısının cümle içinde kullanımına örnekler verdik.

Sığ kelimesi Türkçede birden fazla anlama gelebilir. Bu nedenle sığ kelimesine ilişkin olarak eş anlamlıları ve Sığ zıt anlamlısı nedir? Sorusu ile zıt anlamlıları araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde sığ kelimesinin zıt anlamlılarını ele aldık ve sığ zıt anlamlısının cümle içinde kullanımları ve diğer detaylar haberimizde! Peki, Sığ zıt anlamlısı nedir? Sığ kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir?

SIĞ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Sığ kelimesinin zıt anlamlısı "Derin" kelimesidir. Sığ kelimesi birden fazla anlamda kullanıldığı için aynı zamanda "Kapsamlı, Geniş" gibi kelimeler de sığ kelimesinin zıt anlamlısı olarak sayılabilir. Sığ kelimes, temelde derin olmayan anlamına gelmektedir. Türkçede kelimelerin zıt anlamları hakkında bilgi sahibi olmak, dili ustaca kullanmak ve hâkim olmak iletişimin en önemli hususlarından bir tanesidir. Dili zenginleştirmek için kelimelerin eş anlamlarını ve zıt anlamlarını öğrenmek de oldukça önemlidir.

SIĞ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Derin, okyanusun altındaki gizemli canlılara hayranlık duyuyordu.

Bu konu çok derin ve karmaşık, üzerinde uzun uzun düşünmek gerekir.

Derin bir nefes al ve sakin ol, her şey yoluna girecek.

Bu kuyu ne kadar derin acaba? Aşağıya bakınca hiçbir şey göremiyorum.

Derin'in doğum günü için ona ne hediye aldın?