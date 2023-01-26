Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün yeni bölüm saat kaçta, ne zaman? Sıfırıncı Gün bu akşam var mı, yok mu?

Sıfırıncı Gün dizisini bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, Sıfırıncı Gün neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman? Sıfırıncı Gün bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisini göremeyen kullanıcılar yayın akışında programın neden yer almadığını araştırmaya başladı. Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki, Sıfırıncı Gün yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman?Sıfırıncı Gün bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU!

Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosunda, Engin Öztürk, Berk Cankat, Adnan Biricik, Demir Karahan, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Ahmet Pınar, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Naz Çağla Irmak, Savaş Özdemir, Damla Colbay ve Turgay Tanülkü yer almaktadır.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde... Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümü TV8'in yayın akışında yer almamaktadır. TV8 ekranlarında Sıfırıncı Gün dizisi yerine Bir Hint Fakirinin Yolculuğu adlı film yayınlanacaktır.