Sıfırıncı Gün Tuna kimdir? Sıfırıncı Gün Tuna gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Tuna'yı kim canlandırıyor?

Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Merak edilenler arasında ise Sıfırıncı Gün Tuna kimdir? Sıfırıncı Gün Tuna gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Tuna'yı kim canlandırıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...