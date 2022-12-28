Sıfırıncı Gün Tuna kimdir? Sıfırıncı Gün Tuna gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Tuna'yı kim canlandırıyor?
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Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Merak edilenler arasında ise Sıfırıncı Gün Tuna kimdir? Sıfırıncı Gün Tuna gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Tuna'yı kim canlandırıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...
Sıfırıncı Gün dizisi yoğun ilgi görüyorken dizinin oyuncuları da merak edildi. İzleyici ile buluşan dizinin karakterlerinin gerçekte kim olduğu dizi severler tarafından aratıldı. Arama motorlarında Sıfırıncı Gün Tuna kimdir? Sıfırıncı Gün Tuna gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Tuna'yı kim canlandırıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.
Sıfırıncı Gün dizisinde Tuna karakterini Uğur Uzunel canlandırıyor.
Sıfırıncı Gün dizisi 28 Aralık günü ilk bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
12 Kasım 1988'de İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadifekale'de doğan Uğur Uzunel, lise eğitiminin sonuna dek İzmir Bornova'da yaşadı. İlk okul 2.sınıftan bu yana tiyatroda çeşitli gösterilerde yer alan Uğur Uzunel, küçük yaştan oyuncu olmaya karar verdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okuyan Uğur Uzunel, ilk televizyon deneyimini Ağır Roman Yeni Dünya projesinde yaşadı.
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