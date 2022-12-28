Sıfırıncı Gün dizisinde yer almakta olan birçok karakter, izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilenler arasında Sıfırıncı Gün Selin kimdir? Sorusu da yer alıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer konu ise Sıfırıncı Gün Selin Gerçekte kim? Sorusu oluyor. Peki, Sıfırıncı Gün Selin kimdir? Sıfırıncı Gün Selin Gerçekte kim?

Sıfırıncı Gün Selin kimdir? Sorusu, dizi hakkında merak edilen detaylar arasında yer alıyor ve birçok kişinin gündemi içerisinde bulunuyor. Sıfırıncı Gün dizisinde yer alan Selin karakterine hangi oyuncunun can verdiğini merak eden izleyiciler, sık sık arama motorlarında Sıfırıncı Gün Selin kimdir? Sorusunu sorgulatılıyor. Peki, Sıfırıncı Gün Selin kimdir? Sıfırıncı Gün Selin Gerçekte kim?

SIFIRINCI GÜN KADİR KİMDİR?

Sıfırıncı Gün dizi oyuncuları arasında yer alan ve Selin karakterine can veren oyuncu Damla Colbay'dır.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay (d. 14 Ocak 1993, İzmir), Türk oyuncudur.

Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.