Sıfırıncı Gün oyuncuları kimlerdir? Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosunda kimler var? Sıfırıncı Gün uyarlama mı?
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TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Kadrosunda birbirinden değerli oyuncular bulunduran Sıfırıncı Gün'ün oyuncuları kimlerdir? Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosunda kimler var? araştırılıyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu...
Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Sıfırıncı Gün oyuncuları kimlerdir? Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosunda kimler var? Sıfırıncı Gün uyarlama mı?
Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...
Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.
O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.
Engin Öztürk : Özgür
Berk Cankat : Mert
Yiğit Özşener : Ejder/Salih
Aybüke Pusat : Nisan
Damla Colbay : Selin
Sarp Akkaya : Fatih
Naz Çağla Irmak : Bilge
Adnan Biricik : Kadir
Demir Karahan : Ali Müdür
Esra Ruşan : Gönül
Uğur Uzunel : Tuna
Savaş Özdemir : Sırtlan
Turgay Tanülkü : Aydemir
Tolga Karel : Mahir / Serdar
Ahmet Pınar : Murat
Melisa Karagöz : Nalan
Ersin Olgaç : Ferhat
Mert Carim : Meriç
Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin senaristi Atasay Koç'tur.