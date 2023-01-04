TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Kadrosunda birbirinden değerli oyuncular bulunduran Sıfırıncı Gün'ün oyuncuları kimlerdir? Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosunda kimler var? araştırılıyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu...

Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Sıfırıncı Gün oyuncuları kimlerdir? Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosunda kimler var? Sıfırıncı Gün uyarlama mı?

SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Engin Öztürk : Özgür

Berk Cankat : Mert

Yiğit Özşener : Ejder/Salih

Aybüke Pusat : Nisan

Damla Colbay : Selin

Sarp Akkaya : Fatih

Naz Çağla Irmak : Bilge

Adnan Biricik : Kadir

Demir Karahan : Ali Müdür

Esra Ruşan : Gönül

Uğur Uzunel : Tuna

Savaş Özdemir : Sırtlan

Turgay Tanülkü : Aydemir

Tolga Karel : Mahir / Serdar

Ahmet Pınar : Murat

Melisa Karagöz : Nalan

Ersin Olgaç : Ferhat

Mert Carim : Meriç

SIFIRINCI GÜN UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin senaristi Atasay Koç'tur.