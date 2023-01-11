Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosu! Sıfırıncı Gün oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün karakterleri gerçek adı ne?

TV8 ekranında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Sıfırıncı Gün oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün karakterleri gerçek adı ne? İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosu! Başrollerinde Engin Öztürk, Berk Cankat ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün'ün konusu merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin konusunu araştırmakta. Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümü aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sıfırıncı Gün oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün karakterleri gerçek adı ne? İşte, Sıfırıncı Gün oyuncuları!

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU!

Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosunda, Engin Öztürk, Berk Cankat, Adnan Biricik, Demir Karahan, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Ahmet Pınar, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Naz Çağla Irmak, Savaş Özdemir, Damla Colbay ve Turgay Tanülkü yer almaktadır.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Kadir Komiser ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunda iki ekip arkadaşının şehit olmasına neden olur. Ekibin bu başarısızlığının ardından Fatih Baş Komiser, ekibin başına göreve gelir. Kadir Amir ise Fatih Baş Komiserin gelmesiyle istifa eder. Fakat, Kadir Amir ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunun peşini bırakmaz.

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde... Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.