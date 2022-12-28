Sıfırıncı Gün dizisinde yer almakta olan birçok karakter, izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilenler arasında Sıfırıncı Gün Nisan kimdir? Sorusu da yer alıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer konu ise Sıfırıncı Gün Nisan Gerçekte kim? Sorusu oluyor. Peki, Sıfırıncı Gün Nisan kimdir? Sıfırıncı Gün Nisan Gerçekte kim?

Sıfırıncı Gün Nisan kimdir? Sorusu, dizi hakkında merak edilen detaylar arasında yer alıyor ve birçok kişinin gündemi içerisinde bulunuyor. Sıfırıncı Gün dizisinde yer alan Nisan karakterine hangi oyuncunun can verdiğini merak eden izleyiciler, sık sık arama motorlarında Sıfırıncı Gün Nisan kimdir? Sorusunu sorgulatılıyor. Peki, Sıfırıncı Gün Nisan kimdir? Sıfırıncı Gün Nisan Gerçekte kim?

SIFIRINCI GÜN NİSAN KİMDİR?

Sıfırıncı Gün dizi oyuncuları arasında yer alan ve Nisan karakterine can veren oyuncu Aybüke Pusat'tır.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, (d. 25 Şubat 1995, Ankara ) Türk dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur.

Aybüke Pusat, ilk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan ve oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.