Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Sıfırıncı Gün dizi çekimleri hangi ülkede yapıldı, çekimler Türkiye'de mi?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler, Sıfırıncı Gün hangi ülkede çekiliyor? Sıfırıncı Gün hangi il ve ilçede çekildi? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? İşte detaylar...
Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? cevabı sizlerle... Başrollerinde Engin Öztürk, Berk Cankat, Adnan Biricik, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Aybüke Pusat gibi oyuncuların yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi yakında başlayacak. Peki, Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Sıfırıncı Gün dizi çekimleri hangi ülkede yapıldı, çekimler Türkiye'de mi?
Sıfırıncı Gün dizisinin yurt dışı çekimleri ABD, Arnavutluk, Makedonya vb. gibi ülkelerde yapılmıştır. Tanıtım fragmanında yer alan sahneler bu ülkelerde geçmektedir. Buna ek olarak dizi genel olarak İstanbul'da çekilecek fakat ülke dışı çekimleri birçok farklı ülkede olacaktır.
Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...
Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.
O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.
Engin Öztürk
Berk Cankat
Adnan Biricik
Demir Karahan
Sarp Akkaya
Yiğit Özşener
Aybüke Pusat
Ahmet Pınar
Esra Ruşan
Uğur Uzunel
Naz Çağla Irmak
Savaş Özdemir
Damla Colbay
Turgay Tanülkü