Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? Hangi ülkede, il ve ilçede çekiliyor? Sıfırıncı Gün dizi çekimleri hangi ülkede yapıldı, çekimler Türkiye'de mi?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler, Sıfırıncı Gün hangi ülkede çekiliyor? Sıfırıncı Gün hangi il ve ilçede çekildi? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Dizi uyarlama mı?

Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? cevabı sizlerle... Başrollerinde Engin Öztürk, Berk Cankat, Adnan Biricik, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Aybüke Pusat gibi oyuncuların yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi yakında başlayacak. Peki, Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Sıfırıncı Gün dizi çekimleri hangi ülkede yapıldı, çekimler Türkiye'de mi?

SIFIRINCI GÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sıfırıncı Gün dizisinin yurt dışı çekimleri ABD, Arnavutluk, Makedonya vb. gibi ülkelerde yapılmıştır. Tanıtım fragmanında yer alan sahneler bu ülkelerde geçmektedir. Buna ek olarak dizi genel olarak İstanbul'da çekilecek fakat ülke dışı çekimleri birçok farklı ülkede olacaktır.

SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Engin Öztürk

Berk Cankat

Adnan Biricik

Demir Karahan

Sarp Akkaya

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Ahmet Pınar

Esra Ruşan

Uğur Uzunel

Naz Çağla Irmak

Savaş Özdemir

Damla Colbay

Turgay Tanülkü