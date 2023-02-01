Ekranların beğenilen dizisi Sıfırıncı Gün bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Sıfırıncı Gün ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sıfırıncı Gün dizisi Çarşamba günleri yok mu, neden yok? Dizi bu akşam neden yok? İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün dizisinin hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Dizinin yayın günü değişmişti. Peki, Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Sıfırıncı Gün dizisi hangi gündür? Ayrıntılar sizlerle...

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sıfırıncı Gün her hafta Cuma günü saat 20:00'da TV8'de ekranlara geliyor.

SIFIRINCI GÜN HANGİ GÜN? GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Sıfırıncı Gün normalde Çarşamba günü yayınlanıyordu fakat yapılan değişiklikle dizi Cuma gününe alındı. Sıfırıncı Gün dizisi her Cuma saat 20:00 'da TV8'de ekranlara gelecek.

SIFIRINCI GÜN KONUSU NE?

Kadir Komiser ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunda iki ekip arkadaşının şehit olmasına neden olur. Ekibin bu başarısızlığının ardından Fatih Baş Komiser, ekibin başına göreve gelir. Kadir Amir ise Fatih Baş Komiserin gelmesiyle istifa eder. Fakat, Kadir Amir ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunun peşini bırakmaz.

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde... Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.