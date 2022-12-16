Sıfırıncı Gün ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Dizi uyarlama mı?

TV8'de başlayacak olan yeni dizi Sıfırıncı Gün'ün ilk bölümü ne zaman ekranlara gelecek merak edildi. Dizinin ilk fragmanı çıktı. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlayacak? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Sıfırıncı Gün uyarlama mı? Sıfırıncı Gün dizisinin günü hangi gün olacak? İşte bilgiler...

İlk bölüm fragmanı yayınlanan Sıfırıncı Gün hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün ekranlara gelecek? İşte ayrıntılar...

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sıfırıncı Gün ilk bölümüyle 28 Aralık Çarşamba 2022 tarihinde TV8'de ekranlara gelecek.

SIFIRINCI GÜN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Dizi her Çarşamba günü ekranlara gelecek.

SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Dizinin senaristi Atasay Koç'tur.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Engin Öztürk

Berk Cankat

Adnan Biricik

Demir Karahan

Sarp Akkaya

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Ahmet Pınar

Esra Ruşan

Uğur Uzunel

Naz Çağla Irmak

Savaş Özdemir

Damla Colbay

Turgay Tanülkü