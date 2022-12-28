Sıfırıncı Gün dizisinde yer almakta olan birçok karakter, izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilenler arasında Sıfırıncı Gün Mert kimdir? Sorusu da yer alıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer konu ise Sıfırıncı Gün Mert Gerçekte kim? Sorusu oluyor. Peki, Sıfırıncı Gün Mert kimdir? Sıfırıncı Gün Mert Gerçekte kim?

Sıfırıncı Gün Mert kimdir? Sorusu, dizi hakkında merak edilen detaylar arasında yer alıyor ve birçok kişinin gündemi içerisinde bulunuyor. Sıfırıncı Gün dizisinde yer alan Mert karakterine hangi oyuncunun can verdiğini merak eden izleyiciler, sık sık arama motorlarında Sıfırıncı Gün Mert kimdir? Sorusunu sorgulatılıyor. Peki, Sıfırıncı Gün Mert kimdir? Sıfırıncı Gün Mert Gerçekte kim?

SIFIRINCI GÜN KADİR KİMDİR?

Sıfırıncı Gün dizi oyuncuları arasında yer alan ve Mert karakterine can veren oyuncu Berk Cankat'dır.

BERK CANKAT KİMDİR?

Oyuncu ve grafikerdir. Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti. Bu sebeple ilkokulu Hatay'da, ortaokul ve liseyi ise Ankara'da okudu.

Lise eğitiminin ardından Ankara Bilkent Üniversitesi – Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi – Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu(2002-2007). Üniversite yıllarında hiç oyunculukla ilgilenmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul'a geldi.

İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. 2011 yılında Anton Chekhov'un yazdığı "Martı" ve Dejan Dukovski'nin yazdığı "Barut Fıçısı" oyunlarında, 2012 yılında ise Muzaffer İzgü'nün yazmış olduğu "Merhaba Efendim" adlı tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca tiyatro hayatında "Kızıl Ötesi Aydınlık" adlı oyundaCivan Canova'nın, "Otobüs" adlı oyunda ise Vahide Perçin'in asistanlığını üstlenmiştir.

İlk, Televizyon işi tecrübesini ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. Bu dizide fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden "Savaş" karakterini canlandırdı.Bu dizi ile birlikte adını duyurduktan sonra Medcezir dizisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide "Cem" karakterine hayat verdi. Ekranlara iyice ısınan oyuncu 2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güzel Köylü dizisinde "Cemal" karakterini canlandırdı.

Dizide Berk Cankat Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ancak bu dizi, 17 Haziran 2015 tarihinde sona erdi. Kasım 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Tims Productions'ın yapımını üstlendiği Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan "İskender(Alex)" karakterini canlandırdı.Berk Cankat Ocak 2016 tarihinde ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Style Awards – Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.