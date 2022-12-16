TV8'in yeni başlayacak olan dizisi Sıfırıncı Gün'ün tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi çok yakında TV8'de ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sıfırıncı Gün konusu ne? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Sıfırıncı Gün konusu nedir? Sıfırıncı Gün oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün? Sıfırıncı Gün ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Dizi uyarlama mı?

Başrollerinde Engin Öztürk, Berk Cankat, Adnan Biricik, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Aybüke Pusat gibi oyuncuların yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi yakında başlayacak. Dizinin tanıtım fragmanını izleyenler, Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sıfırıncı Gün konusu ne? merak etti. İşte ayrıntılar...

SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Engin Öztürk

Berk Cankat

Adnan Biricik

Demir Karahan

Sarp Akkaya

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Ahmet Pınar

Esra Ruşan

Uğur Uzunel

Naz Çağla Irmak

Savaş Özdemir

Damla Colbay

Turgay Tanülkü

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi ilk bölümüyle 28 Aralık Çarşamba TV8'de ekranlara gelecek.