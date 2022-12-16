Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sıfırıncı Gün konusu ne?
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TV8'in yeni başlayacak olan dizisi Sıfırıncı Gün'ün tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi çok yakında TV8'de ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sıfırıncı Gün konusu ne? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Sıfırıncı Gün konusu nedir? Sıfırıncı Gün oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Başrollerinde Engin Öztürk, Berk Cankat, Adnan Biricik, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Aybüke Pusat gibi oyuncuların yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi yakında başlayacak. Dizinin tanıtım fragmanını izleyenler, Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sıfırıncı Gün konusu ne? merak etti. İşte ayrıntılar...
Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...
Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.
O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.
Engin Öztürk
Berk Cankat
Adnan Biricik
Demir Karahan
Sarp Akkaya
Yiğit Özşener
Aybüke Pusat
Ahmet Pınar
Esra Ruşan
Uğur Uzunel
Naz Çağla Irmak
Savaş Özdemir
Damla Colbay
Turgay Tanülkü
Dizi ilk bölümüyle 28 Aralık Çarşamba TV8'de ekranlara gelecek.