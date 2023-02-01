TV8'in sevilen dizisi Sıfırıncı Gün normalde Çarşamba günleri ekrana geliyordu. Fakat dizi bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından, Sıfırıncı Gün günü mü değişti, hangi gün? Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı Cuma mı? merak edildi. Peki, Sıfırıncı Gün bugün yok mu? Sıfırıncı Gün yeni bölüm neden yok? Sıfırıncı Gün günü mü değişti? İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Sıfırıncı Gün günü mü değişti, hangi gün? Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba mı Cuma mı?

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sıfırıncı Gün her hafta Cuma günü TV8'de ekranlara geliyor.

SIFIRINCI GÜN HANGİ GÜN? GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Sıfırıncı Gün normalde Çarşamba günü yayınlanıyordu fakat yapılan değişiklikle dizi Cuma gününe alındı. Sıfırıncı Gün dizisi her Cuma saat 20:00 'da TV8'de ekranlara gelecek.

SIFIRINCI GÜN KONUSU NE?

Kadir Komiser ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunda iki ekip arkadaşının şehit olmasına neden olur. Ekibin bu başarısızlığının ardından Fatih Baş Komiser, ekibin başına göreve gelir. Kadir Amir ise Fatih Baş Komiserin gelmesiyle istifa eder. Fakat, Kadir Amir ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunun peşini bırakmaz.

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde... Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Engin Öztürk

Berk Cankat

Adnan Biricik

Demir Karahan

Sarp Akkaya

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Ahmet Pınar

Esra Ruşan

Uğur Uzunel

Naz Çağla Irmak

Savaş Özdemir

Damla Colbay

Turgay Tanülkü