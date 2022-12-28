Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Merak edilenler arasında ise Sıfırıncı Gün Gönül kimdir? Sıfırıncı Gün Gönül gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Gönül'ü kim canlandırıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün dizisi yoğun ilgi görüyorken dizinin oyuncuları da merak edildi. İzleyici ile buluşan dizinin karakterlerinin gerçekte kim olduğu dizi severler tarafından aratıldı. Arama motorlarında Sıfırıncı Gün Gönül kimdir? Sıfırıncı Gün Gönül gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Gönül'ü kim canlandırıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

SIFIRINCI GÜN GÖNÜL KİMDİR?

Sıfırıncı Gün dizisinde Gönül karakterini Esra Ruşan canlandırıyor.

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sıfırıncı Gün dizisi 28 Aralık günü ilk bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan, Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012'de Ustura Kemal, 2020'de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur. 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİM?

Sarp Akkaya

Berk Cankat

Adnan Biricik

Ahmet Pınar

Engin Öztürk

Demir Karahan

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Turgay Tanülkü

Esra Ruşan

Naz Çağla Irmak

Uğur Uzunel

Savaş Özdemir

Damla Colbay