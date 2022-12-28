Sıfırıncı Gün fragmanı yayınlandı mı? Sıfırıncı Gün ilk bölüm fragmanı izle! Sıfırıncı Gün 1. bölüm fragmanı izle!

Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Dizi severler ise arama motorlarında Sıfırıncı Gün fragmanı yayınlandı mı? Sıfırıncı Gün ilk bölüm fragmanı izle! Sıfırıncı Gün 1. bölüm fragmanı izle! araması yapıyor.