Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Merak edilenler arasında ise Sıfırıncı Gün Fatih kimdir? Sıfırıncı Gün Fatih gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Fatih'i kim canlandırıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün dizisi yoğun ilgi görüyorken dizinin oyuncuları da merak edildi. İzleyici ile buluşan dizinin karakterlerinin gerçekte kim olduğu dizi severler tarafından aratıldı. Arama motorlarında Sıfırıncı Gün Fatih kimdir? Sıfırıncı Gün Fatih gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Fatih'i kim canlandırıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

SIFIRINCI GÜN FATİH KİMDİR?

Sıfırıncı Gün dizisinde Fatih karakterini Sarp Akkaya canlandırıyor.

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sıfırıncı Gün dizisi 28 Aralık günü ilk bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda'da yaşayan memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Oyuncu Esra Akkaya ablası ve Kaya Akkaya adında ikiz erkek kardeşi vardır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun 2001 yılında oldu. Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6.Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarda oynadı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisi iken Sarp Akkaya okul arkadaşı Onur Bayraktar ile birlikte "Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

1995 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in Sema Okay ile birlikte yaptığı "Bizim Aile" dizisinde oyunculuğa başladı. Bu dizide, Ergun Köknar, Jeyan Mahfi Tözüm, Mine Çayıroğlu, Kerim Afşar, Toprak Sergen, Devrim Nas, Kaya Akkaya, Civan Canova, Ferdi Akarnur, Zafer Önen, Bülent Şakrak ve Hakan Vanlı gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı. 2009 - 2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Ezel" adlı dizide Tevfik karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Dizinin belli başlı rollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Berrak Tüzünataç, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, İsmail Filiz, Salih Kalyon gibi oyuncular rol aldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2007 yılının Kasım ayında konservatuar mezunu bir grup oyuncu tarafından, Serdar Akar'ın süpervizörlüğünde kurulan "Tiyatroadam" kurucuları arasında oldu

2010 yılında ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya ile birlikte "AKKAdemi Tiyatro" adında bir eğitim kurumu ve tiyatro kurdular.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİM?

Sarp Akkaya

Berk Cankat

Adnan Biricik

Ahmet Pınar

Engin Öztürk

Demir Karahan

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Turgay Tanülkü

Esra Ruşan

Naz Çağla Irmak

Uğur Uzunel

Savaş Özdemir

Damla Colbay