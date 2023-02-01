TV8'in beğenilen dizileri arasında gelen Sıfırıncı Gün'ün ismi mi değişti merak ediliyor. Dizi hakkında izleyiciler, Sıfırıncı Gün dizi ismi değişti mi, dizinin yeni ismi ne oldu? Sıfırıncı Gün yeni ismi 'Birinci Gün' mü olacak? araştırması yapıyor. Peki, Sıfırıncı Gün dizinin ismi Birinci Gün mü oldu? İşte ayrıntılar...

Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Sıfırıncı Gün dizi ismi değişti mi, dizinin yeni ismi ne oldu? Sıfırıncı Gün yeni ismi 'Birinci Gün' mü olacak?

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sıfırıncı Gün her hafta Cuma günü TV8'de ekranlara geliyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN İSMİ Mİ DEĞİŞTİ, YENİ İSMİ NE OLACAK?

Bazı kaynaklara göre Sıfırıncı Gün dizisinin yeni ismi "Birinci Gün" olacak. Dizi 5. bölümün ardından 'Birinci Gün' ismiyle yayın hayatına devam edecek.

SIFIRINCI GÜN KONUSU NE?

Kadir Komiser ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunda iki ekip arkadaşının şehit olmasına neden olur. Ekibin bu başarısızlığının ardından Fatih Baş Komiser, ekibin başına göreve gelir. Kadir Amir ise Fatih Baş Komiserin gelmesiyle istifa eder. Fakat, Kadir Amir ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunun peşini bırakmaz.

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde... Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.