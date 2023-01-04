Sıfırıncı Gün canlı izle! TV8 Sıfırıncı Gün 2. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Sıfırıncı Gün yeni bölümde neler olacak?
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TV8'in sevilen dizileri arasında gelen Sıfırıncı Gün bugün 2. bölüm ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler Google'da, Sıfırıncı Gün canlı izle! TV8 Sıfırıncı Gün 2. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Sıfırıncı Gün yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Sıfırıncı Gün canlı yayın nereden izlenir? Sıfırıncı Gün yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Sıfırıncı Gün canlı izle! TV8 Sıfırıncı Gün 2. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Sıfırıncı Gün yeni bölümde neler olacak?
Diziyi televizyondan veya TV8'in resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...
Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.
O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.
Engin Öztürk
Berk Cankat
Adnan Biricik
Demir Karahan
Sarp Akkaya
Yiğit Özşener
Aybüke Pusat
Ahmet Pınar
Esra Ruşan
Uğur Uzunel
Naz Çağla Irmak
Savaş Özdemir
Damla Colbay
Turgay Tanülkü