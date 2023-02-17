Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TV8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Sıfırıncı Gün bugün var mı, yok mu? Sıfırıncı Gün ne zaman başlayacak? Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TV8'in sevilen dizisi Sıfırıncı Gün'ün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TV8'in yayın akışında Sıfırıncı Gün dizisini göremeyen kullanıcılar, Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Sıfırıncı Gün bugün var mı, yok mu? Sıfırıncı Gün ne zaman başlayacak? Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

SIFIRINCI GÜN SON BÖLÜM NE OLDU?

Salih, Kadir Amirin katili olarak yakalanır fakat buna dair hiçbir delil bulunamaz. Salih'in anlattıklarıyla operasyonun seyri değişir. Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde... Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN BUGÜN VAR MI?

TV8'in sevilen dizisi Sıfırıncı Gün, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır.