Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Merak edilenler arasında ise Sıfırıncı Gün Bilge kimdir? Sıfırıncı Gün Bilge Gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Bilge'yi kim canlandırıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

Sıfırıncı Gün Tuna kimdir? Sıfırıncı Gün Tuna gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Tuna'yı kim canlandırıyor?

Sıfırıncı Gün dizisi yoğun ilgi görüyorken dizinin oyuncuları da merak edildi. İzleyici ile buluşan dizinin karakterlerinin gerçekte kim olduğu dizi severler tarafından aratıldı. Arama motorlarında Sıfırıncı Gün Bilge kimdir? Sıfırıncı Gün Bilge Gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Bilge'yi kim canlandırıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

SIFIRINCI GÜN BİLGE KİMDİR?

Sıfırıncı Gün dizisinde Bilge karakterini Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sıfırıncı Gün dizisi 28 Aralık günü ilk bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2015 yılında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı Kader karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Sinema ve televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan Naz Çağla Irmak, tiyatro oyunlarında da yer alıyor.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİM?

Sarp Akkaya

Berk Cankat

Adnan Biricik

Ahmet Pınar

Engin Öztürk

Demir Karahan

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Turgay Tanülkü

Esra Ruşan

Naz Çağla Irmak

Uğur Uzunel

Savaş Özdemir

Damla Colbay