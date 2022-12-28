Sıfırıncı Gün Bilge kimdir? Sıfırıncı Gün Bilge Gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Bilge'yi kim canlandırıyor?
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Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Merak edilenler arasında ise Sıfırıncı Gün Bilge kimdir? Sıfırıncı Gün Bilge Gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Bilge'yi kim canlandırıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...
Sıfırıncı Gün dizisi yoğun ilgi görüyorken dizinin oyuncuları da merak edildi. İzleyici ile buluşan dizinin karakterlerinin gerçekte kim olduğu dizi severler tarafından aratıldı. Arama motorlarında Sıfırıncı Gün Bilge kimdir? Sıfırıncı Gün Bilge Gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Bilge'yi kim canlandırıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.
Sıfırıncı Gün dizisinde Bilge karakterini Naz Çağla Irmak canlandırıyor.
Sıfırıncı Gün dizisi 28 Aralık günü ilk bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2015 yılında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı Kader karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Sinema ve televizyon dizilerinde sık sık karşımıza çıkan Naz Çağla Irmak, tiyatro oyunlarında da yer alıyor.
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Berk Cankat
Adnan Biricik
Ahmet Pınar
Engin Öztürk
Demir Karahan
Yiğit Özşener
Aybüke Pusat
Turgay Tanülkü
Esra Ruşan
Naz Çağla Irmak
Uğur Uzunel
Savaş Özdemir
Damla Colbay