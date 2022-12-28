Sıfırıncı Gün Ali kimdir? Sıfırıncı Gün Ali Gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Ali'yi kim canlandırıyor?
Gündem Haberleri
Tv8 ekranlarının yeni dizisi olan Sıfırıncı Gün hakkında merak edilenler var. Tanıtımı yapılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu dikkatleri çekerken dizinin konusu da ilgi topladı. Merak edilenler arasında ise Sıfırıncı Gün Ali kimdir? Sıfırıncı Gün Ali Gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Ali'yi kim canlandırıyor? soruları yer alıyor. İşte detaylar...
Sıfırıncı Gün dizisi yoğun ilgi görüyorken dizinin oyuncuları da merak edildi. İzleyici ile buluşan dizinin karakterlerinin gerçekte kim olduğu dizi severler tarafından aratıldı. Arama motorlarında Sıfırıncı Gün Ali kimdir? Sıfırıncı Gün Ali Gerçekte kim? Sıfırıncı Gün Ali'yi kim canlandırıyor? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.
Sıfırıncı Gün dizisinde Ali karakterini Demir Karahan canlandırıyor.
Sıfırıncı Gün dizisi 28 Aralık günü ilk bölümü ile Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Demir Karahan (gerçek adı: Demir Görgün; d. 25 Mart 1944, Adana), Türk sinema ve dizi oyuncusu.
Avusturya Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu ile tanışan Karahan, öğrenimini yarıda bırakarak, 20'li yaşlarında kamera karşısına geçti. Türk - Fransız ortak yapımı bir filmde oynamak üzere Fransa'ya giderek orada 4 filmde rol aldı, yönetmen asistanlığı yaptı ve evlendi. Askerlik nedeniyle Türkiye'ye döndü. Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.
Oyuncu Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir.
Sarp Akkaya
Berk Cankat
Adnan Biricik
Ahmet Pınar
Engin Öztürk
Demir Karahan
Yiğit Özşener
Aybüke Pusat
Turgay Tanülkü
Esra Ruşan
Naz Çağla Irmak
Uğur Uzunel
Savaş Özdemir
Damla Colbay