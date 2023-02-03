Ekranların beğenilen dizisi Sıfırıncı Gün bugün 5. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Sıfırıncı Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sıfırıncı Gün son bölümde neler oldu? Sıfırıncı Gün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Sıfırıncı Gün yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Sema Şimşek ve Polat Bilgin, Sıfırıncı Gün dizisinin kadrosuna dahil oldu

Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Sıfırıncı Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sıfırıncı Gün son bölümde neler oldu? Sıfırıncı Gün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sıfırıncı Gün her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SIFIRINCI GÜN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sıfırıncı Gün bugünkü 5. bölümün ardından 6. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Yeni fragman çıktığında bilgi vereceğiz.

SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Engin Öztürk

Berk Cankat

Adnan Biricik

Demir Karahan

Sarp Akkaya

Yiğit Özşener

Aybüke Pusat

Ahmet Pınar

Esra Ruşan

Uğur Uzunel

Naz Çağla Irmak

Savaş Özdemir

Damla Colbay

Turgay Tanülkü