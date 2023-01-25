Önemli isimlerin başrollerde olduğu Sıfırıncı Gün dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sıfırıncı Gün 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sıfırıncı Gün 5.bölüm fragmanı izle!

Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin izleyicileri Sıfırıncı gün 5. bölüm fragmanı yayınladı mı? Sıfırıncı gün oyuncuları kimler? Sıfırıncı gün dizisi konusu nedir? Sıfırıncı gün ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve çok sevdikleri amirleri Kadir'den oluşan ekip, suç lideri Ejder'in peşine düşer. Ekip, uzun bir uğraş sonucu Ejder'e ulaşan ekip, hayalini kurdukları operasyon ' ' Sıfırıncı Gün'' ile hayatlarının değişeceğinden habersizdir. Operasyon planladıkları gibi gitmeyince bunun sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de olayın peşini bırakmaz. Ekip, intikamlarını almak ve yeniden doğmak için tekrar bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN' DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen dizisi Sıfırıncı Gün' dizisinin kadrosunda; Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Damla Colbay, Yiğit Özşener, Berk Cankat yer alıyor.

SIFIRINCI GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Sıfırıncı gün her hafta yeni bölümleriyle Cuma günleri saat 20.00 da Tv8ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor.