TV8'nin yeni dizisi Sıfırıncı Gün yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Sıfırıncı Gün dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Sıfırıncı Gün 3.bölüm İZLE! Sıfırıncı Gün yeni bölüm izle! 11 Ocak Sıfırıncı Gün CANLI YAYIN! Sıfırıncı Gün FULL HD İZLE!

Sıfırıncı Gün 3.bölüm İZLE! Başrolünde Engin Öztürk, Berk Cankat, Aybüke Pusat ve Sarp Akkaya'ın yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün'ün yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Sıfırıncı Gün dizisinin izleyicileri tarafından Sıfırıncı Gün yeni bölüm izle! 11 Ocak Sıfırıncı Gün CANLI YAYIN! Sıfırıncı Gün FULL HD İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Kadir Komiser ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunda iki ekip arkadaşının şehit olmasına neden olur. Ekibin bu başarısızlığının ardından Fatih Baş Komiser, ekibin başına göreve gelir. Kadir Amir ise Fatih Baş Komiserin gelmesiyle istifa eder. Fakat, Kadir Amir ve ekibi Sıfırıncı Gün operasyonunun peşini bırakmaz.

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde... Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN YENİ BÖLÜM İZLE!

Sıfırıncı Gün canlı izleme linki merak konusu oldu. Sıfırıncı Gün 3.bölümü TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.