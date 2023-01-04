Sıfırıncı Gün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sıfırıncı Gün son bölümde neler oldu? Sıfırıncı Gün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Gündem Haberleri
Ekranların beğenilen dizisi Sıfırıncı Gün bugün 2. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Sıfırıncı Gün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sıfırıncı Gün son bölümde neler oldu? Sıfırıncı Gün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Sıfırıncı Gün yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Sıfırıncı Gün, Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Sıfırıncı Gün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sıfırıncı Gün son bölümde neler oldu? Sıfırıncı Gün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
Sıfırıncı Gün her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Sıfırıncı Gün bugünkü 2. bölümün ardından 3. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Yeni fragman çıktığında bilgi vereceğiz.
Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...
Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.
O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.
Engin Öztürk
Berk Cankat
Adnan Biricik
Demir Karahan
Sarp Akkaya
Yiğit Özşener
Aybüke Pusat
Ahmet Pınar
Esra Ruşan
Uğur Uzunel
Naz Çağla Irmak
Savaş Özdemir
Damla Colbay
Turgay Tanülkü