Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını söyledi. Bu hafta da 1 Aralık tarihinde gerçekleşeceği belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sorusunu merak ediyor. Sıfır otomobil fiyatları ne kadar olacak? Sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sıfır otomobil fiyatları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV matrah limitleri artırıldı. Buna göre, 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin TL, üst limit ise 280 bin TL oldu. Bu nedenle Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sorusu araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından merak edilen Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sıfır otomobil fiyatları ne kadar olacak?

SIFIR OTOMOBİLDE NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Eski matrah oranları

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşıp 150 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 150 bin TL'yi aşıp 175 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 175 bin TL'yi aşıp 200 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok:Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW'ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60

Yeni matrah oranları

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşıp 220 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 220 bin TL'yi aşıp 250 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 250 bin TL'yi aşıp 280 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar

ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşıp, 350 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:

ÖTV matrahı sınırı yok:Yüzde 220

Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10

Diğerleri- Yüzde 40

Motor gücü 160 kW'ı geçenler

ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 60