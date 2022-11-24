Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sıfır otomobil fiyatları ne kadar olacak?
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz haftalarda ÖTV indirimi yerine matrah düzenlemesi yapılacağını söyledi. Bu hafta da 1 Aralık tarihinde gerçekleşeceği belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sorusunu merak ediyor. Sıfır otomobil fiyatları ne kadar olacak? Sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sıfır otomobil fiyatları ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV matrah limitleri artırıldı. Buna göre, 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin TL, üst limit ise 280 bin TL oldu. Bu nedenle Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sorusu araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından merak edilen Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak? Sıfır otomobil fiyatları ne kadar olacak?
SIFIR OTOMOBİLDE NE KADAR İNDİRİM OLACAK?
Eski matrah oranları
Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler
ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45
ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşıp 150 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50
ÖTV matrahı 150 bin TL'yi aşıp 175 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60
ÖTV matrahı 175 bin TL'yi aşıp 200 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70
Diğerleri – Yüzde 80
Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar
ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45
ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50
Diğerleri – Yüzde 80
Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:
ÖTV matrahı sınırı yok:Yüzde 220
Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:
Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler
ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10
Diğerleri- Yüzde 40
Motor gücü 160 kW'ı geçenler
ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50
Diğerleri – Yüzde 60
Yeni matrah oranları
Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler
ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45
ÖTV matrahı 184 bin TL'yi aşıp 220 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50
ÖTV matrahı 220 bin TL'yi aşıp 250 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60
ÖTV matrahı 250 bin TL'yi aşıp 280 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70
Diğerleri – Yüzde 80
Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar
ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45
ÖTV matrahı 228 bin TL'yi aşıp, 350 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50
Diğerleri – Yüzde 80
Motor silindir hacmi 2000 cc üzeri olan araçlar:
ÖTV matrahı sınırı yok:Yüzde 220
Sadece elektrik motorlu otomobiller ÖTV matrah oranları:
Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler
ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 10
Diğerleri- Yüzde 40
Motor gücü 160 kW'ı geçenler
ÖTV matrahı 750 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50
Diğerleri – Yüzde 60