Sıfır otomobil fiyatlarına zam gelecek mi? Sıfır araçlara ne zaman zam geliyor, yüzde kaç? Temmuz 2023 sıfır otomobil fiyat listesi!

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SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Döviz kurundaki artış nedeniyle sıfır otomobil piyasası da bu durumdan etkindi. Haziran ayında çok sayıda otomobil markaları zam yapmıştı bununla birlikte Temmuz ayında yenileri eklendi.

Opel tüm modellerine zam yaparken, 1 milyon TL'nin altında sadece bir aracı kaldı. Bununla birlikte, haziran ayında 846 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Opel'in Crossland modeli gelen zam ile beraber 1 milyon 44 bin 900 TL'den satışa sunulmuştu.

SIFIR ARAÇLARA NE ZAMAN ZAM GELİYOR?

12 Haziran'daki zamların sonrasında sıfır araç fiyatları temmuz ayı ile birlikte bir kez daha güncelledi.

TEMMUZ 2023 SIFIR OTOMOBIL FİYAT LİSTESİ

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin sıfır araçlara gelen zamları derledi.

Buna göre:

Toyota: %5-7

Opel Corsa, Corsa-e, Astra, Crossland, Mokka, Mokka-e, Grandland, Combo: %13,7,-14,4

Kia Sportage: %6,7

Kia EV6, Niro: %3,2

Tesla Model Y: %10,7-18,1

DFSK Seres 3: %11,4

Haziran ayında gelen zam oranları ve otomobil modelleri şöyleydi: