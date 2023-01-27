Sıfır kilometre araç satışlarında son durum ne olduğu merak ediliyor. Sıfır kilometre otomobil satışlarında yaşanan stokçuluk durumu için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Peki, Sıfır kilometre araç satışlarında son durum ne? Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti!

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Sıfır kilometre araç satışlarına inceleme başlatan Bakanlık, sıfır otomobiller hakkında yeni kararlar aldı. Sıfır kilometre araç satışlarında son durum ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından harekete geçildi. Sıfır kilometre araç satışlarında son durum ne? Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Detaylar haberimizdedir…

SIFIR KİLOMETRE ARAÇ SATIŞLARINDA SON DURUM NE?

Otomotiv sektöründeki stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Sıfır kilometre araç satışlarına inceleme başlatan Bakanlık, 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve belge talep etti.

Öte yandan geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. Bakanlık tarafından 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.

Bakanlık ayrıca liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep etti. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek. İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.

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