Masterchef'te bugün 28 Eylül Çarşamba günü sıfır atık ile yemekler yapılacak. En iyi yemekleri yapan oyunu kazanacak. İzleyiciler sıfır atık nedir, kuralları nelerdir merak etti. Peki, Sıfır atık nedir, ne demek? Evde Sıfır atık nasıl uygulanır? Sıfır atık ile yapılabilecek yemekler nelerdir? Sıfır Atık kuralları nedir? İşte detaylar...

Çevreye ev doğaya olan farkındalığı artırmak amacıyla geliştirilen Sıfır Atık uygulaması hayatın pek çok alanında israfı engelleyerek, geri dönüşüm sürecine hız kazandırıyor. Sıfır Atık uygulaması hakkında vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Sıfır Atık kuralları nelerdir?Sıfır Atık nedir? İşte, detaylar!

SIFIR ATIK NEDİR?

Sıfır atık atık önlemeye odaklanan ve tüm ürünlerin yeniden kullanılmasına teşvik eden bir dizi ilkedir. Bu ilkelerin amacı çöplüklere,okyanusa veya çöp yakma fırınlarına çöp gönderilmesini engellemektir. Şu anda, dünyada plastiklerin sadece %9'u geri dönüştürülmektedir. Bu sistemde bir malzeme optimum tüketim seviyesine kadar yeniden kullanılır. Sıfır Atık Uluslararası İttifakı (ZWIA) tarafından kabul edilen tanım şöyledir:

Sıfır Atık: Tüm ürün, ambalaj ve malzemelerin sorumlu bir şekilde üretilmesi, tüketilmesi, yeniden kullanılması ve geri kazanılması yoluyla tüm kaynakların yakılmadan, çevreye veya insan sağlığını tehdit eden toprağa, suya veya havaya deşarj edilmeden korunmasıdır.

Sıfır Atık, boru sonu atık yönetiminin aksine atık önleme anlamına gelir. Materyallerin toplum içinde büyük bir değişikliği hedefleyen ve hiçbir israfa yol açmayan bir bütün sistem yaklaşımıdır. Sıfır atık, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atıkları ortadan kaldırmaktan fazlasını kapsar. Atıkları azaltmak için üretim ve dağıtım sistemlerini yeniden yapılandırmaya odaklanır. Sıfır atık, zor bir hedeften çok bir amaç veya idealdir. Sıfır Atık, atıkları ortadan kaldırmak için sürekli çalışmak için yol gösterici ilkeler sağlar.

EVDE SIFIR ATIK NASIL UYGULANIR?

Sıfır atık projesini bir yaşam biçimi olarak benimseyip bu bilinci geliştirmek için evimizde ve genel olarak günlük yaşantımızda uygulayacağımız birtakım davranış kalıpları mevcut. Bunların en başta geleni ise tek kullanımlık (plastik/karton kağıt, tabak, çatal-bıçak vb.) ürünlerin kullanımından kaçınmak. Örnek vermek gerekirse; dışarıda kahve veya çay içmek istediğinizde evinizden kendi termosunuzu götürürseniz plastik veya karton bardak kullanmadığınız için atık oluşumunu önleyebilirsiniz.

Alışverişe gittiğiniz zaman marketlerdeki plastik torbaları kullanmak yerine dönüşümlü olarak sürekli kullanabileceğiniz file ya da bez çantaları tercih edebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen konusunda ise kağıt peçete ve mendil yerine bez kullanarak da atık oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Şampuan, deodorant, deterjan gibi bakım ve temizlik ürünlerini evde doğal malzemelerle kendiniz yapabilirsiniz.

Faturalar, kredi kartı ekstreleri gibi kağıt israfı materyalleri mail yoluyla alabilir, defter, kalem gibi kırtasiye ürünlerinde ise geri dönüştürülmüş materyallerden üretilenleri tercih edebilirsiniz. Bütün bu küçük önlemlerle doğayı korumak ve sıfır atık sağlamak için bir adım atabilirsiniz.

SIFIR ATIK NE DEMEK? AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Sıfır Atık projesinin temel amacı; kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla çevreye zarar verecek bir durumun engellenmesidir. Özetle sıfır atık, evimizden çıkardığımız çöpün büyük oranda azaltılmasıdır.

Meydana gelen atıkların geri dönüşüm sürecine girmeden yok edilmesi, doğal kaynakların olması gerekenden hızlı bir şekilde tüketilmesine ve gelecek yıllara yönelik ciddi çevre ve kaynak sorunlarının ortaya çıkmasına işaret ediyor. Bu sebeple var olan doğal kaynakların verimli ve planlı bir şekilde kullanılması ve oluşan atıkların geri kazandırılarak üretime tekrar dahil olması büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha temiz ve kaynakların israf edilmediği bir gelecek bırakmak için bireysel bazda davranış haline getirilecek birkaç önlem de son yıllarda dünya çağında yaygınlaşıyor.

Sıfır Atık Avantajları ve Kazandırdıkları

Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesiyle;

-Verimliliğin artması,

-Geri dönüşüm sayesinde üretim maliyetlerinin azalması,

-Doğal kaynakların tükenmesi sorununun önüne geçilmesi,

-Çevre koruma bilincinin oluşturulması, gelecek kuşaklara aktarılması ve rutin bir davranış haline gelmesi,

-Hava kirliliğinin belirli bir düzeyde önüne geçilmesi gibi pek çok kazanımın gerçekleşmesi bekleniyor.