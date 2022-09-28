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(Sıfır Atık Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 28 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sıfır Atıkta kazananlar kim oldu?

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(Sıfır Atık Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 28 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sıfır Atıkta kazananlar kim oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 28 Eylül dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 28 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sıfır Atık çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

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MASTERCHEF 28 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün Sıfır Atık ürünlerinden yemekler yapıldı. Yarışmacılar sıfır atık ürünleri ile kendi istedikleri yemekleri yaptılar. Günün belli bir menüsü yoktu.

MASTERCHEF SIFIR ATIK DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu sıfır atık ürünleri ile yapıldı. İlk olarak tezgahta kalan sıfır atık ürünlerinin kilosuna göre takımlar +2 puan kazanacak.

(Sıfır Atık Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 28 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sıfır Atıkta kazananlar kim oldu?

Kırmızı takım daha az kg çıkartarak +2 puanın sahibi oluyor.

(Sıfır Atık Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 28 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sıfır Atıkta kazananlar kim oldu?

(Sıfır Atık Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 28 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sıfır Atıkta kazananlar kim oldu?

(Sıfır Atık Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 28 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sıfır Atıkta kazananlar kim oldu?

(Sıfır Atık Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 28 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sıfır Atıkta kazananlar kim oldu?

Yemeklerde kazananlar şöyle:

  • Soğuk başlangıç yemeği kazanan takım : Kırmızı takım
  • Çorba yemeği kazanan takım : Kırmızı takım
  • Ara sıcak yemeği kazanan takım : Mavi takım
  • Ana yemek yemeği kazanan takım : Kırmızı takım
  • Tatlı kazanan takım : Mavi takım

SONUÇ

MAVİ TAKIM 2 - 5 KIRMIZI TAKIM

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oluyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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