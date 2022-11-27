Sıfır araba fiyatları düştü mü 2022?

Resmi Gazete ile duyurulan ÖTV matrah düzenlemesi sonucunda sıfır araba fiyatları yeni düzenleme ile güncellendi. ÖTV matrah düzenlemesi ile Renault Clio, Fiat Egea, Hyundai i20 gibi pek çok "sıfır araçta fiyatlar düştü mü?" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Sıfır araba fiyatları düştü mü? Sıfır araçlar ne kadar? ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araç fiyatları kaç bin TL düştü? Detayları haberimizde…

Sıfır araç almak isteyenlerin yüzünü güldüren ÖTV matrah düzenlemesi ile sıfır araçlarda düşüş yaşanıp yaşanmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır araba fiyatları düştü mü? Sıfır araba fiyatları ne kadar? ÖTV indirimi kapsamındaki araçlar neler?

SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

1 Aralık itibariyle hayata geçirilecek ÖTV matrah düzenlemesi ile sıfır araba fiyatlarında düşüş gerçekleşecek.

Matrah düzenlemesiyle birlikte ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ

1600 cm3'e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.