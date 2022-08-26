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(Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera...) Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

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(Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera...) Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

26 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda...) Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olunabilmesi için salındaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?

(Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera...) Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 26 AĞUSTOS CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

Sidney Senfoni Orkestrası, Sidney Opera Binası'nın konser salonunda performans sergilerken enstrümanların akortlarının bozulmadığından emin olunabilmesi için salındaki sıcaklığın kaç santigrat derecede tutulması gerekir?

A-) 15,5

B-) 18,5

C-) 22,5

D-) 24,5

Doğru Cevap : C şıkkı

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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