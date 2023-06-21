Side Antik Kenti'nde Motosiklet Giriş Yasağı Protesto Edildi

Manavgat'ın Side ilçesindeki antik kentte uygulanan motosiklet giriş yasağı bölge esnafı tarafından protesto edildi. Eylem sırasında antik kente hasta ihbarına giden bir ambulans yol kapalı olduğu için dönmek zorunda kaldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde kısa süre önce yürürlüğe giren motosiklet giriş yasağı, bölge esnafı tarafından protesto edildi. Antik kente girişi otomobillerle kapatan bir grup esnaf, uygulanan yasağın kimseye sorulmadığını söyledi. Eylem sırasında antik kente hasta ihbarına giden bir ambulans ise yol kapalı olduğu için dönmek zorunda kaldı.

Manavgat'ın ünlü turizm bölgesi olan Side'de esnaf, UKOME'nin Side Antik Kenti'ne motosiklet girişinin yasaklanması yönündeki kararına tepki gösterdi. Bir haftadır uygulanan motosiklet yasağına karşı çıkan esnaf, otomobilleriyle yol kapattı. Side Müzesi önünde gerçekleşen eyleme antik kentte iş yerleri bulunan esnaf ve çalışanları katıldı. Antik kente tek giriş yolu olan Portikli Cadde'de yapılan eylem nedeniyle trafik tamamen durdu. Eylem sırasında jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, antik kente gelen turist kafileleri olayı merakla izledi. Eylemin amacının antik kentte uygulanan motosiklet yasağına dikkati çekmek olduğunu belirten esnaf, kendilerinin de antik kente motorlu araç ya da motosiklet girmesini istemediklerini ancak buna bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Eylemci esnafla görüşen Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, yapılanın uygun olmadığını, Side'ye yakışmadığını ve sağlık ekibinin bile geri dönmek zorunda kalmasının çok sıkıntı veren bir durum olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu. Komutanın uyarısının ardından esnaf yolu açtı. Diğer yandan Side Antik Kenti bölgesine otomobil ve benzeri motorlu taşıtların girişinin bir süredir yasak olduğu, motosiklet girişine ilişkin kararın da kısa süre önce yürürlüğe girdiği öğrenildi.