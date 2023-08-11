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Side Antik Kenti Gün Batımında Kızıl Renklere Büründü

Turizm Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti gün batımında kızıl renklere büründü. Tarihi, denizi ve otelleri ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çeken Side, gün batımıyla da ilgi görüyor. Gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla kızıl rengini alan gökyüzünün Akdeniz'e yansıması hayranlık uyandırıyor. Apollon Tapınağı'nın da içinde bulunduğu tapınaklar bölgesi, gün batımının renklerine bürünüyor. Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti gün batımında kızıl renklere büründü.

Tarihi, denizi ve otelleri ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çeken Side, gün batımıyla da ilgi görüyor.

Gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla kızıl rengini alan gökyüzünün Akdeniz'e yansıması hayranlık uyandırıyor.

Apollon Tapınağı'nın da içinde bulunduğu tapınaklar bölgesi, gün batımının renklerine bürünüyor.

Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Turizm

Apollon Tapınağı Manavgat Akdeniz Antalya Turizm Haberler

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