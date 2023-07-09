Şiddetli rüzgar dünyaca ünlü sahilde tatilcilere zor anlar yaşattı

Vatandaşlar rüzgar nedeniyle uçan şemsiyeleri tutmakta zorlandı

ANTALYA - Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren tatilcilere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar rüzgarda uçan şemsiyeleri güçlükle tuttu.

Turizm kenti Antalya'da kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı, nem oranının ise yüzde 14 ölçüldüğü kentte hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin merkezi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Hınca hınç dolan sahilde vatandaşlar bir yandan Akdeniz'in serin sularında yüzerken diğer taraftan da sıcak kumsalın üzerinde şemsiye altında dinlenmenin keyfini surdu.

Sabah saatlerinde esmeye başlayan şiddetli rüzgar ise tatilcilere zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde kano üzerinde bulunan vatandaşları açığa sürükleyen rüzgar bu kez de tatilcilerin şemsiyeleri uçurdu. Tatilciler denizle buluşan şemsiyeleri güçlükle tuttu. Bir kadın ise şemsiyenin kendisine çarpması ile hafif şekilde yaralandı.

Kütahya Simavlı olduğunu belirten ve tatil yapan İsmail Abay,"Sahil bugün çok yoğun, genellikle yabancı vatandaşlar var. Hava ve deniz çok güzel. Her yer tertemiz. Rüzgardan dolayı zaman zaman şemsiyeler uçuyor, oğlumla denize girmeye geldik" dedi.