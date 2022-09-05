'SİDA Mavi Vatan Savunmasında Yerli Dizel Motor'

- TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Halim TOSUN, ARES Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracında (SİDA) yerli dizel TÜMOSAN motoru kullanılması konusunda sözleşme görüşmelerinin başladığını belirtti.

Halim TOSUN, AA muhabirine, motor üretimiyle Savunma Sanayisine hizmet verdiklerini söyledi.



Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) uhdesinde bir çok projede yer aldıklarını anlatan Halim TOSUN, "Taktik Tekerli Zırhlı Araçlarda yerli motorun üretilmesi ve entegre edilmesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulan, uçak durdurma sistemleri geri sarma motorlarını ürettik ve 2021 yılı içinde 80'e yakınının teslimatını başarılı şekilde gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

- "TÜMOSAN'ın yerli ve milli motoru kullanılacak"

Halim TOSUN, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) projesinde yerli motor kullanımı konusunda ana yüklenici firma olan ARES Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ile önemli derecede yol alındığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti, Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde ve ARES Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ana yükleniciliğinde yerli üretim Silahlı İnsansız Deniz Aracı projesinde yerli dizel marin TÜMOSAN motoru kullanılacak. Kullanılması planlanan motorların prototip teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştireceğiz. Bu projenin devamında da marin motor sağlayıcısı olma konusunda önemli adımlar atmış olacağız.

Ülkemizde özellikle son yıllarda Yerlileşme konusunda önemli adımlar atılıyor. Burada beygir gücü de çok önemli. 50 Beygir Gücünden 4000 Beygir Gücüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarında özel ihtiyaçları mevcut. Söz konusu ihtiyaçların yerli ve milli alt sistemler ile karşılanması noktasında özellikle 550 beygir ve altındaki motor güçlerinde TÜMOSAN aktif olarak görev alıyor.

- "Yeni yatırımlarla istihdama yüksek oranda katkı sağlayacağız"

TÜMOSAN Konya'da bulunan fabrika yerleşkesinde yeni düzenlemeler ve modernizasyon çalışmaları yapılacağının bilgisini veren Halim TOSUN, "Buradaki çalışmalar, tamamlandığında Konya sanayisi ve istihdamı için önemli bir katkı sağlanacaktır. Türkiye, son yıllarda üretim üssü haline geldi ve bu durumu Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz. Şu anda yan sanayide iş yoğunlukları sebebiyle kapasite yetersizliği kaynaklı ürün tedarik sıkıntıları yaşamaktayız. Zaman zaman hammadde sıkıntısı da yaşayabiliyoruz. Biliyoruz ki bütün sanayiciler üretim kapasitelerini doldurmuş durumdalar. Kapasitelerin verimli ve etkin kullanımında yetişmiş personel istihdamı da oldukça önemli. TÜMOSAN olarak yeni yatırımlarla istihdama yüksek oranda katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Halim TOSUN, Konya'da bulunan fabrika arazisinin özel endüstri bölgesi ilan edildiğini belirterek, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığına yaklaşık 1 milyar TL'lık yatırım taahhüdünde bulunulduğunu ve bu kapsamda da şu ana kadar 8 milyon avroluk makine ekipman ve teçhizatı yatırımı yapıldığını ve yatırımların devamı konusunda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.