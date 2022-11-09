Sicil affında son dakika gelişmeleri, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifin TBMM'den geçmesiyle gündeme geldi. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre; 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikler torba teklifte yer alıyor. Peki, Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman çıkacak?

Borçlarını geciktiren, kara listeye girenlerin beklediği kredi kartı sicil affı yasalaşmıştı. Torba yasa ile Meclis'e sunulan ve kabul edilen sicil affının da bulunduğu kanun teklifinin yürürlüğe gireceği, Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihi bekliyor. Peki, Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte detaylar haberimizde...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Sicil affının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Söz konusu af hakkında henüz Resmi Gazete'de bir detay yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SİCİL AFFI TBMM'DEN GEÇTİ

Sicil affı için yasa teklifi TBMM'ye gönderildi. KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içeren ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif TBMM'den geçerek yasalaştı.

SİCİL AFFI NE İŞE YARAYACAK?

Kredi sicil affı, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor. Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin raporlarına göre Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam edenlerin sayısı 4 milyon 144 bin kişiyi buldu. Protesto edilen senet sayısı ise 2022'de 206 bin 419 oldu. Mali boyutu 7 milyar 81 milyon lirayı bulan senetlerden 1 milyar 248 milyon liralık bölümü protesto edildikten sonra ödendi. 2021'de ise mali boyutu 12 milyar lirayı bulan yaklaşık 420 bin senet protesto edilmişti Aynı raporlara göre 2021'de ayda ortalama 3 bine yakın kişi ve şirkete çek yasağı getirildi. Yeni düzenlemenin; geçmişten devam eden dosyalar veya senetlerini, çeklerini, kredi borçlarını ödedikleri halde sicilleri olumsuz görünen kişi ve şirketlerle birlikte 10 milyona yakın vergi mükellefini kapsayacağı tahmin ediliyor.